中職／陳仕朋生涯119場吞50敗 悲情破最速紀錄

富邦悍將隊今天以1：7不敵統一獅隊，悍將左投陳仕朋先發7局被敲10安打、失6分（責失5分）吞下敗投，生涯累積50敗，大幅刷新聯盟史上最速50敗紀錄。

悍將今天在台南棒球場面對開季狀況火燙的獅隊，陳仕朋遭遇一場苦戰，3局下陳重羽、林靖凱開局連兩棒安打，攻占一、三壘有人，陳仕朋此時出現暴投送分，陳傑憲補上安打攻下超前分。

陳仕朋在4局下被獅隊單局敲出4安打，陳重羽、林靖凱連兩支得點圈二壘打，獅隊再下3分，擴大為5：1領先，一路續投到第7局，林靖凱從他手中敲出單場第3支安打，推進二壘後，陳鏞基補上安打再度讓陳仕朋失血。

此役是陳仕朋生涯第119場出賽（110場先發），累積35勝50敗，已經連續5年為悍將貢獻破百局投球，但敗投累積速度比勝投還快。

聯盟史上過去共有18位50敗投手，最速50敗為林朝煌的142場、631.1局，陳仕朋僅用119場、618.1局就達到50敗，悲情破最速50敗紀錄。