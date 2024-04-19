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中職／曾峻岳158公里刷新土投最快球速 就是這一球
富邦悍將隊22歲曾峻岳將招牌球速再往上催升，今晚面對統一獅隊投出追平生涯最快的158公里球速，也刷新中職本土投手最速紀錄。
曾峻岳今年曾在官辦熱身賽飆到158公里，不過無法列入正式紀錄，而中職例行賽登板的本土投手中，羅嘉仁、徐若熙、曾峻岳、葉家淇、古林睿煬的157公里原本共同並列最快球速。
今天曾峻岳在第8局球隊落後2分時登板，連續三振陳傑憲、陳鏞基，再讓林安可擊出右外野飛球，其中面對陳鏞基的第1球就飆出158公里，並在賽後獲得認證，在例行賽更新土投史上最速紀錄。
而中職不分土洋的史上最速紀錄，是同為悍將後援的富藍戈所寫下，他在2022年曾投出161公里的球速，寫下中職史上最快球速紀錄。
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