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中職／「薩諾獅」14戰12勝續寫紀錄 鋒總激烈抗議被趕

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒因上場抗議遭到驅逐出場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練陳金鋒因上場抗議遭到驅逐出場。圖／富邦悍將隊提供

球迷口中的「薩諾獅」依舊犀利，統一獅隊今晚在台南棒球場以3：1擊敗富邦悍將隊，豪取6連勝，開季14戰12勝續寫中職最強紀錄，不過比賽中也有插曲，悍將教頭陳金鋒經歷生涯首次被驅逐出場。

獅隊開季13戰11勝已經是中職最速，這1勝再次刷新中職開季最速12勝紀錄，只用14場比賽就達成，原紀錄是2020年樂天桃猿，開季前15場拿下12勝。

獅隊在3局下1出局、一二壘有人時，靠著陳鏞基的二壘安打先馳得點，隨後林安可高飛犧牲打、陳重廷二壘安打，各追加1分打點。

先發投手布雷克的本季初登板也演出99球投完6局的好表現，僅被敲1支安打沒掉分，另有7次三振、3次四壞保送，收下勝投；悍將江國豪6局失3分的優質先發則吞下敗投。

比賽在4局上一度中斷，范國宸打擊時，在2好2壞後，面對來球揮了一下球棒，主審請一壘審裁示，一壘審楊崇輝判定出棒，范國宸遭到三振後氣得丟頭盔。

陳金鋒與首席教練丘昌榮很快衝上場與主審討論，隨後陳金鋒轉身朝向一壘時，楊崇輝比出驅逐出場手勢，過程不到15秒，陳金鋒顯然不滿意，想要繼續往前衝，還好被一軍基地統籌教練、哥哥陳連宏給一把攬在懷中，避免衝突擴大，也留下三代悍將教頭同場抗議的畫面。

中職 陳金鋒

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