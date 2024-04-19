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中職／陳金鋒爭13秒就遭驅逐出場 陳連宏緊抱避免衝突
富邦悍將隊總教練陳金鋒經歷生涯第一次被驅逐出場，今晚在台南棒球場與統一獅隊之戰，鋒總上場為范國宸爭取出棒與否，不料13秒鐘就被趕出場，氣憤得一度想要衝到一壘與裁判理論，被陳連宏緊緊抱住，避免更大場面發生。
4局上輪到范國宸打擊時，球數來到2好2壞，布雷克投出的下一球，范國宸球棒揮了一下，主審請一壘審裁示，一壘審楊崇輝判定出棒，范國宸遭到三振，但他氣得用雙手丟下頭盔，明顯不滿判決。
陳金鋒跟首席教練丘昌榮很快衝到場中，與主審開始討論，隨後陳金鋒轉身朝向一壘時，楊崇輝比出驅逐出場手勢，過程中不到15秒，而陳金鋒也顯然不滿意，想要繼續往前衝，還好被一軍基地統籌教練、哥哥陳連宏給攔下。
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