快訊

大陸宣布20日起對台「聚碳酸酯」徵反傾銷稅 經濟部回應了

黃曙光才剛請辭召集人 網媒爆潛艦國造「機密信函外洩」文件內容曝光

中職／陳金鋒爭13秒就遭驅逐出場 陳連宏緊抱避免衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳金鋒爭13秒就遭驅逐出場 陳連宏緊抱避免衝突

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒經歷生涯第一次被驅逐出場。圖／擷取自CPBL TV
富邦悍將隊總教練陳金鋒經歷生涯第一次被驅逐出場。圖／擷取自CPBL TV

富邦悍將隊總教練陳金鋒經歷生涯第一次被驅逐出場，今晚在台南棒球場與統一獅隊之戰，鋒總上場為范國宸爭取出棒與否，不料13秒鐘就被趕出場，氣憤得一度想要衝到一壘與裁判理論，被陳連宏緊緊抱住，避免更大場面發生。

4局上輪到范國宸打擊時，球數來到2好2壞，布雷克投出的下一球，范國宸球棒揮了一下，主審請一壘審裁示，一壘審楊崇輝判定出棒，范國宸遭到三振，但他氣得用雙手丟下頭盔，明顯不滿判決。

陳金鋒跟首席教練丘昌榮很快衝到場中，與主審開始討論，隨後陳金鋒轉身朝向一壘時，楊崇輝比出驅逐出場手勢，過程中不到15秒，而陳金鋒也顯然不滿意，想要繼續往前衝，還好被一軍基地統籌教練、哥哥陳連宏給攔下。

富邦悍將隊總教練陳金鋒經歷生涯第一次被驅逐出場。圖／擷取自CPBL TV
富邦悍將隊總教練陳金鋒經歷生涯第一次被驅逐出場。圖／擷取自CPBL TV

范國宸 陳連宏 陳金鋒

延伸閱讀

中職／戈威士失「控」下二軍 鋒總談悍將打擊升溫原因

中職／辛元旭致勝一擊悍將脫離墊底 鋒總：不用想那些

中職／先發防禦率10.00→1.91 悍將哪裡不一樣？

中職／悍將2上2下調度王念好下二軍 鋒總解釋原由

相關新聞

中職／陳金鋒爭13秒就遭驅逐出場 陳連宏緊抱避免衝突

富邦悍將隊總教練陳金鋒經歷生涯第一次被驅逐出場，今晚在台南棒球場與統一獅隊之戰，鋒總上場為范國宸爭取出棒與否，不料13秒...

中職／快結束流浪又遇流感 猿隊教頭：戰績我的責任

好不容易盼到重返桃園棒球場的曙光，樂天桃猿隊卻又遇到流感來襲，陣中多名球員感染，今天林子偉也掛病號，無法上場，總教練古久...

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

前旅日投手張奕今年決定回台參加中職選秀，他目前是台鋼雄鷹隊自行培訓球員，在二軍出賽維持狀態。張奕接受日媒《Full-Count》專訪時透露，自己是獨自一人回台，愛妻和小孩則留在日本，目前在台灣沒收入，

棒球／鈴木一朗日職生涯賺進20億 去美國前存款竟是0

日本傳奇球星鈴木一朗最近在「SMBC日興證券」YT節目中透露，當年他從日職轉戰大聯盟時，身上沒有任何存款，並說明投資的重要性。 鈴木一朗在節目中指出，目前日職選秀會第一指名可拿到1.5億日圓（約

中職／陳禹勳近150公里球速驚呆葉總 看見新能量

味全龍隊陳禹勳前一次登板對台鋼雄鷹隊投出3上3下，退場時與總教練葉君璋有說有笑，葉總透露那一場陳禹勳球速逼近150公里，...

中職／郭郁政骨刺「是珍珠不是珊瑚」 葉總談歸隊時程

味全龍隊投手郭郁政因2月進行骨刺手術，開季進度較慢，但總教練葉君璋今天透露，應該再1場復健賽就能歸隊，恢復進度異於常人是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。