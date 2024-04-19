中職／陳禹勳近150公里球速驚呆葉總 看見新能量

味全龍隊陳禹勳前一次登板對台鋼雄鷹隊投出3上3下，退場時與總教練葉君璋有說有笑，葉總透露那一場陳禹勳球速逼近150公里，所以才笑容滿滿。

陳禹勳日前對中信兄弟時曾在球隊大幅領先下被敲兩轟，葉君璋指出，有經驗的投手在分差不同時有不同調整，是可以理解的，但對雄鷹時又很快調整回來，「那天平均都在149\148公里耶，投球感覺是好的，感覺到新的球隊，他有新的能量，喜歡看到他表現這樣的態度。」

至於當下的聊天內容，陳禹勳透露，當時葉總告訴他，穿上不同球衣，投起來好像滿緊張的，陳禹勳也坦言，前幾場雖沒掉分，但內容不是很好。

而今年陳禹勳更是給自己設定更高難度的目標，「最簡單是不要失分，但我希望不要讓對方上壘，球速不是我追求的，那場球速快，但是好壞球落差比較大。」

龍隊到今天賽前牛棚防禦率2.02，不僅是6隊最低，第2名的統一獅隊就跳到3.97，葉君璋表示，球季才剛開始，重點是看投手的穩定性，能不能夠維持一整季。