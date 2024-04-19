中職／黃偉晟低調開刀清骨刺 回一軍就被點名終結者

樂天桃猿隊去年主力牛棚黃偉晟，今天才重返一軍，原來是去年季後低調開刀清除骨刺，投完復健賽剛好遇到球隊流感，升上一軍頂起戰力，但口罩戴牢牢保護自己。

「骨刺一直都在。」黃偉晟透露，去年球季曾一度因骨刺位置不舒服下二軍，球季結束後想要一勞永逸，因此在11月30日開刀處理，跟去年近似Sweeper的新球種無關，「是長久累積下來。」

跟防護員討論過後，黃偉晟春訓照復健進度走，要趕上開季比較勉強，因此未列入註冊名單中，「一開始就設定3場復健賽，確定手是健康的，其他可以再調整。」

而黃偉晟開季後在二軍出賽4場，4局沒有掉分，被敲4支安打另有4次三振、3次四死球，在17日重新註冊，18日升上一軍，今天隨隊來到天母棒球場。

終結者賴胤豪在16日也因流感下二軍，留下的位置，總教練古久保健二點名陳柏豪、邱駿威以及黃偉晟要輪流扛，黃偉晟說：「不管什麼位置，就是在球隊需要的時候，盡自己最大的能力。」