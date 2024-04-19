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中職／快結束流浪又遇流感 猿隊教頭：戰績我的責任

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊遇到流感，多名球員練習時戴起口罩。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊遇到流感，多名球員練習時戴起口罩。記者葉信菉／攝影

好不容易盼到重返桃園棒球場的曙光，樂天桃猿隊卻又遇到流感來襲，陣中多名球員感染，今天林子偉也掛病號，無法上場，總教練古久保健二一肩扛起，「球隊戰績是我的責任。」

猿隊因流感人手不足，二軍比賽延期，今天一軍到天母棒球場作客對上味全龍隊，賽前練習時不少球員都戴起口罩，沒有感冒的人也要預防，出賽名單只放了15名野手，板凳深度出現隱憂。

「在台南的時候，比賽時板凳區教練還比球員多。」古久保健二對此露出煩惱表情，野手不足從前幾場就浮現，「不管怎麼樣，先以目前選手去應戰。」

相對來說，扣掉先發的魔神樂、2名不上場球員，牛棚投手還有10人，包含這兩天上一軍的黃偉晟、張梓軒，另外還將楊彬列入註冊名單，古久保健二表示，投手遇到感冒比較難調整，所以需要人手，楊彬是為了預防萬一，需要的時候還可以拉上來。

由於桃園棒球場改建後，季前未通過聯盟審查，猿隊只能將主場移至新莊、台北大巨蛋、天母甚至台南等地，名為主場，實是作客，古久保健二認為，流感會盛行，是因為團體坐巴士移動的時間較多，加上疲累也比較容易感冒。

而桃園球場昨天通過第一階段場勘，若21日測試賽順利，最快26日就可重返主場，古久保健二表示，桃園球場對球員來說比較熟悉，在調整上也會比較穩定。

開季先後經歷場地、流感風波，古久保健二表示，這不能說是誰的責任，但這個考驗如果沒撐過去，戰績不理想是自己的責任，「要讓選手能夠毫無顧慮的打球。」

古久保健二 棒球 楊彬

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