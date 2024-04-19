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中職／葉保弟應援舞紅到海外！日AV女優小倉由菜竟跟風性感內衣版

聯合新聞網／ 綜合報導
小倉由菜。 截圖自小倉由菜X
小倉由菜。 截圖自小倉由菜X

台鋼雄鷹隊球員葉保弟的應援曲，因啦啦隊一粒爆紅，其他啦啦隊也爭相跳起這段舞蹈，沒想到這股風潮竟傳到日本，連知名AV女優小倉由菜都在個人社群分享舞蹈影片。

中職有不少應援神曲，由中信兄弟啦啦隊女神峮峮跳紅的「炸裂陳子豪」，被球迷們譽為世界名曲，甚至連日本甲子園球場都曾響起該音樂。

「葉保弟應援曲」是中職當下最熱門舞蹈，一粒靠著這段舞蹈1個月內粉絲多100倍，樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri、琳妲和團長Rina也都跳起這段舞蹈，如今更紅到日本。

日本知名AV女優小倉由菜挑戰葉保弟應援曲，她穿著CK內衣褲，豐滿上圍隨節奏上下晃動，正好落在節拍上，讓網友們大飽眼福。目前影片已突破20萬瀏覽，網友紛紛在留言區表示，「小倉太可愛了」、「太好玩了，小倉由菜超棒，很會跟進台灣話題」、「人家一粒，這是兩粒」、「新世界名曲」、「CK版葉保弟太猛了」。

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