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中職／親姊證實本人「整天拿手機躺在那」回粉絲訊 一粒：這樣賣妹妹

聯合新聞網／ 綜合報導
一粒姊姊與妹妹同框。擷圖自9y9j Thread
一粒姊姊與妹妹同框。擷圖自9y9j Thread

台鋼雄鷹啦啦隊新人「一粒」靠著亮麗外型和應援舞蹈，獲得許多球迷關注，另外她經常在各大社群網站和網友互動，吸引更多粉絲。有人好奇這些留言，是否真的都是一粒本人回應，一粒姊姊出面解密。

一粒IG擁有27.2萬粉絲，仍在穩定成長中，她不只會在IG回應網友問題，Threads和臉書都能見到她的身影。有網友好奇詢問，「Threads上的一粒是本人嗎？回應都好快啊啊！」沒想到竟釣出一粒姊姊回應，「絕對本人沒錯，整天拿著手機躺在那。」

貼文一出，網友們紛紛表示，「粒姊都證實了，可信度100%」、「做姐姐的果然對妹妹不會手下留情」、「雙胞胎就是相愛相殺」、「只差沒賣出躺在那的照片了」、「沙發馬鈴薯（英文諺語）代言人」。

一粒本人也出面回應，「這樣賣妹妹。」許多網友直呼這對姊妹互動很有趣。

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