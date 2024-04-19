中職／兄弟失誤連連 教頭「疊疊樂」理論穩陣腳

中信兄弟隊開季陷入失誤、掉分循環，總教練平野惠一指出，現階段需要的是不要自亂陣腳，也提出「疊疊樂」理論，「不能抽掉一根就全垮了。」

兄弟去年開季前12場僅7次失誤，是中職5隊最少，而今年前12場已經出現11次失誤，排名倒數第二，僅優於台鋼雄鷹隊的15次失誤。

平野惠一說，近期球隊失分、被製造大局，都是從失誤開始，守備重要性從春訓就在說，現在大家親身經歷知道多恐怖，要認真面對。

「球隊就像是疊疊樂一樣。」他表示，要能扎實的穩住陣腳，「就算抽掉一根，也能夠不為之動搖。」

過去的王牌德保拉目前3場先發0勝2敗，防禦率4.50。平野惠一也指出，德保拉年紀跟對手熟悉度都在增加，目前王牌投手是開放競爭，而第四棒打者也要有「打點由我打下」的想法，球隊才能找到勝利方程式。

平野惠一也知道，兄弟球員受到矚目，低潮就會收到很多建議，但適應壓力也很重要，「我認為我們每個球員都可以進入中華隊，但實際上入選的就是那幾位，在這裡久了也可理解，因為國際賽的壓力是幾百倍。」