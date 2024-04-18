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中職／兄弟贏了！徐基麟3戰3勝 挑戰陳義信紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟投手徐基麟。記者陳正興／攝影
中信兄弟投手徐基麟。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊今天贏得驚險，雖然前半段打下5分，但後續又因失誤掉分，好在不影響徐基麟拿下勝投，隨著球隊以6：2擊敗富邦悍將隊，徐基麟成為隊史第4位開季3戰3勝的本土投手，前一次已是9年前。

徐基麟今天先發6局投92球，僅被敲出2支安打，沒有掉分，另有2次三振、2次四壞保送，防禦率下降到2.65，開季3場登板全都拿下勝投。

兄弟隊史過去只有3名本土投手能開季3戰奪下3勝，分別是1992年陳義信、2008年廖于誠、2015年鄭凱文，徐基麟今晚加入前輩，更有機會挑戰陳義信的開季4戰4勝，隊史土投最長開季連勝紀錄。

兄弟攻勢上，王政順昨天雖然失誤釀禍，今天還是先發三壘，他在2局上靠著安打幫球隊敲回第1分，隨後岳東華的推進也有1分打點，

5局上兩隊上演一齣花式跑壘、花式夾殺的劇碼，讓球迷看得霧煞煞，蘇緯達在1出局、二三壘有人時敲出滾地球，投手先傳本壘要夾殺從三壘跑出來的岳政華。

結果岳政華跑回三壘，站在三壘的陳子豪又要跑回二壘，蘇緯達也已經來到二壘，傳來傳去，夾殺到最後抓到陳子豪，一樣是2出局、二三壘有人，兩隊白忙一場。

不過兄弟在5局上亂局後得利，2出局、二三壘有人情況下，曾頌恩的二壘安打敲回2分打點，王政順再補上1分打點安打，就此領先到底。

悍將則是直到7局下才靠王正棠敲出二壘打點燃攻勢，高國麟敲出內野安打，王正棠靠著王政順傳球失誤回來得分，姚冠瑋高飛犧牲打敲回第2分，這兩分雖記在呂彥青任內，但不算責失。

悍將先發投手羅戈僅投4局，用球數就來到偏高的95球退場，被敲5支安打丟掉2分，來台2連勝後吞下首敗。

富邦悍將投手羅戈。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手羅戈。記者陳正興／攝影
中信兄弟跑者岳政華（中）在本壘與三壘間，遭到夾殺。記者陳正興／攝影
中信兄弟跑者岳政華（中）在本壘與三壘間，遭到夾殺。記者陳正興／攝影
富邦悍將孔念恩漏接外野高飛球。記者陳正興／攝影
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王政順 蘇緯達

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