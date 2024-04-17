中職／獅子軍必勝旗復刻 5月喚醒獅迷復古情懷

開季12場拿下10勝的統一獅隊，今年5月將在台南棒球場規劃復古月主題日，傳統應援號角再次響起，當月統一獅主場應援將採用樂隊應援，三壘區域回歸給客隊啦啦隊應援，首周更推出復刻獅子軍必勝旗，供球迷收藏。

統一獅5月台南主場賽事將穿上傳統經典綠色球衣出賽，5月4日、5日更結合球迷心中最喜歡的 1994年獅子軍必勝旗設計，重新復刻製作本次活動系列的2024獅子軍必勝旗，周六為「綠色復古款式」、周日「橘色猛獅款式」，每場賽事限量5000份。

本系列復古主題「2024獅子軍必勝旗」特別推出兩款提供球迷收藏，並可多用途使用其中包括看台應援、披風造型、室內門簾使用，讓棒球融入生活中，獅隊也特別安排UniGirls 千紘Chihiro、希美Nozomi拍攝宣傳照片，分享給愛棒球的球迷。

統一獅5月復古月主題賽事賽程預售票將於4.18(四)12:00全台統一超商ibon售票系統搶先開賣，歡迎球迷無論是主、客場球迷一起進場感受復古月傳統應援的魅力與震撼。