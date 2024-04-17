MLB／菊池雄星6局9K奪本季首勝 拿出高級威士忌饗隊友

日籍投手菊池雄星今天以6局失1分、9次三振的好投，幫助藍鳥隊以5：4擊敗洋基隊，橫掃洋基隊並取得4連勝，他收下本季首勝後，也終於可以拿出珍藏的威士忌與隊友分享。

菊池雄星今天開局就連送對方3次揮空三振，2局上雖然被崔維諾（Jose Trevino）敲出適時安打而掉分，但第3到第6局只被敲出2支安打，沒再失分。

菊池雄星以94球投完6局，全場被敲4支安打，另有多達9次三振，其中2K賞給洋基強打賈吉（Aaron Judge），另外面對索托（Juan Soto）的3打席被敲1安也有1K，防禦率2.08，最快球速97.8哩（約157.3公里）。

而藍鳥打線則是在3局下先靠透納（Justin Turner）高飛犧牲打追平，4局下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出2分打點安打超前比數，並在6局下藉由對手失誤跑回1分，比切特（Bo Bichette）再敲安貢獻1打點。

菊池雄星退場時球隊以5：1領先，不過7局上洋基隊追回2分，9局上藍鳥牛棚又掉1分，所幸最終仍守住勝利。

有趣的是，今天比賽中間轉播單位就透露，菊池雄星今年想要開啟一項新傳統，當他先發登板而球隊贏球時，就會拿出知名的「山崎威士忌」與隊友分享。

菊池雄星特別去找了2022年加盟藍鳥那一年生產的威士忌，並指出自己球季間會刻意減少酒精攝取量，「但贏球是一個跟隊友分享好東西時刻。」而這瓶威士忌要價3000美元（約台幣9萬7千元），在今天之前，菊池3場登板藍鳥隊是1勝2敗。

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