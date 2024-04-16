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棒球／亞洲盃5人制棒球台灣奪銀 取得世界盃資格

中央社／ 台北16日電
亞洲盃5人制棒球賽中華隊取得銀牌。圖／中華民國棒球協會提供
亞洲盃5人制棒球賽中華隊取得銀牌。圖／中華民國棒球協會提供

第2屆亞洲盃5人制棒球錦標賽公開組，中華隊在今天在冠軍賽遭日本隊逆轉，以1比2拿下亞軍，台灣選手施季定華獲男子最有價值球員，並取得10月香港世界盃的參賽資格。

2024年第2屆亞洲盃5人制棒球賽在韓國首爾舉行，中華隊預賽依序擊敗馬來西亞、新加坡、韓國，全勝分組排名第1。中華隊在14日取得4強門票，原本昨天的4強賽因雨延到今天，台灣在準決賽順利擊敗中國，搶下冠軍戰門票。

冠軍戰強碰日本隊，雖然中華隊率先拿下第1局，掌握聽牌優勢，不過第2局錯過無人出局滿壘機會，反讓日本隊士氣大振，加上第3局日本隊把握得分機會，讓中華隊無力逆轉戰局，終場就以1比2遭到日本隊逆轉。

總教練林柏佑賽後表示，隨著5人制棒球的發展，各隊實力越來越接近，所以細節上的穩定性也影響了比賽的勝負，「不過還是肯定全隊努力不懈奮戰，經過國際賽洗禮，每個選手都體會到還有很多可以再加強的地方，10月的世界盃將會繼續爭取最佳成績。」

亞洲盃前3名取得香港世界盃參賽資格，名次依序為日本、台灣、中國，此外，中華隊選手施季定華、日本隊的六角彩子分別獲選為男、女最有價值球員。

林柏佑 棒球

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