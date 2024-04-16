中職／蘇建文裁判4月20日引退儀式 「神秘嘉賓」獻祝福

中華職棒聯盟資深裁判蘇建文長達33年的裁判生涯正式迎來引退，聯盟宣布將在4月20日澄清湖棒球場賽前為他舉辦引退儀式，蘇建文當天還將擔任開球嘉賓，賽前將有「神秘嘉賓」親自現身送上最誠摯的祝福。

蘇建文在今年開幕戰進行最終場執法賽事，裁判生涯畫下完美句點，生涯第3381場執法、914場站主審，兩項數字都是聯盟紀錄。

聯盟表示，為了感謝蘇建文裁判對中華職棒的長期付出，4月20日將在澄清湖棒球場賽前為他舉辦引退儀式，未來將退居幕後，永續傳承經驗，培育更多新生代裁判投入中華職棒。引退儀式由中華職棒聯盟主辦、台鋼雄鷹球團協辦，邀請球迷4月20日進場見證，蘇建文將擔任開球嘉賓，賽前也特別邀請「神秘嘉賓」親自現身送上最誠摯的祝福。

當天內野進場的球迷可獲得「蘇建文資深裁判執法引退紀念證書」，限量3381張，當天賽事將使用蘇建文資深裁判引退限定比賽用球，以表示對蘇老師的感謝。

引退日當天CPBL SHOP將在現場發售「3381場執法紀錄系列商品」，包含蘇建文3381場執法紀錄比賽用球、蘇建文資深裁判引退裁判帽及引退視覺插畫TEE（採預售制）等品項，因全系列採限量發行，活動當日比賽用球每人每次限購兩顆，蘇建文資深裁判引退裁判帽現場販售限量30頂，凡購買引退系列商品前60位球迷，即可擁有蘇建文裁判簽名合影會參加資格，簽名活動限簽蘇建文裁判引退證書、引退系列商品、《火眼金睛與0.4秒的判斷》書籍。

現場也將有「穿上護具，體驗好壞球判決」裁判體驗活動，讓球迷化身主審，限6歲以上孩童或成人參加，每人每次可判決3球，歡迎球迷參加活動，穿戴護具，體驗主審判定好壞球。