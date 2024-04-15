中職／統一獅復古月主題 穿回隊史最長壽經典綠色戰袍

統一獅隊今年5月在台南棒球場主場賽事規畫復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，今天球團也公布，當月獅隊主場賽事將穿上使用14個球季的經典綠色戰袍，帶球迷重溫感動。

獅隊傳統經典綠色球衣從職棒2年到15年歷經14個球季，也是隊史穿最久的球衣，堪稱最有代表性的一件球衣。

今年5月獅隊主場賽事將再次穿上這件經典復古球衣出賽，搭配球迷最喜愛的小白獅LOGO，主題月口號復刻職棒11年年度口號「燃燒熱情的火 拼出感動的心」，當初球隊年度視覺採用油墨風格設計，而那一年展現鱷魚精神勇奪下半季冠軍，更在總冠軍戰與興農牛隊鏖戰7場，拿下總冠軍。

統一獅經典復古月形象視覺也特別安排古林睿煬、林詔恩、郭俊麟、勝騎士、布雷克、羅昂、陳鏞基、陳重羽、林岱安、林靖凱、林佳緯、林益全、邱智呈、潘傑楷，拍攝兩組復古月形象主視覺，風格延續當時油墨風格設計，整體氣勢磅礡中帶有復古榮耀感。