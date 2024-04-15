中職／家鄉球隊報導悍將「雙戈」 羅戈台灣生活有「大戈」罩

富邦悍將隊兩位洋投富藍戈、羅戈是委內瑞拉同鄉，2022年就當過隊友，如今一起在台灣打拚，在異鄉有照應，富藍戈說：「很開心有他在這裡」，羅戈則是感謝已在台灣展開第3年球季的富藍戈帶路，幫助他更了解中職球風、打者習性。

富藍戈年長羅戈5歲，「雙戈」在2022年委內瑞拉棒球聯盟麥哲倫航海家隊（Navegantes del Magallanes）當過隊友，球隊官網近日貼出兩人的訪問，聊起在悍將的生活。

富藍戈扮演悍將後防穩定的靠山，已有兩年精采成績，今年繼續回歸悍將陣營，他表示，「我當作是第一年的心態準備賽季，持續學習中職、台灣文化，在每次機會都全力以赴，希望可以用我的投球幫助球隊贏球。我想要成為冠軍，而我們也有一支有能力辦到的團隊。」

富藍戈提到，能在球隊裡有來自同鄉的隊友當然是好事，尤其是在亞洲球隊，又更少外國人，「前幾年，這裡的拉丁美洲選手不多，但現在可以與羅戈用西班牙文交談，很開心有他在這。」

初來乍到的羅戈，則是感謝富藍戈分享的經驗談，「他真的幫了我很多，幫助我認識這個聯盟、對手，他在這裡已經有幾年的經驗，讓我的適應容易許多。」第一年的中職生涯，他說自己帶著責任感及求知慾投入賽季。