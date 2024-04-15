快訊

追蹤「創意私房」不法資金！ 跨國區塊鏈金融犯罪調查

影／新北大道2公車追撞疑因煞車失靈 3長者與司機4人受傷送醫

國民黨「親美和陸」分工成形國共論壇是否有望復辦？

MiLB／鄭宗哲小聯盟1安1打點 李灝宇無安打靠保送上壘

中央社／ 台北15日電
鄭宗哲在小聯盟2A奮戰。 路透社
鄭宗哲在小聯盟2A奮戰。 路透社

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲小聯盟2A出賽，單場5打數敲出1支安打、貢獻1分打點；底特律老虎隊2A野手李灝宇今天也有先發出賽，3打數吞下1K，選到1次保送上壘。

美國職棒小聯盟2A賽事海盜隊今天與華盛頓國民隊交手，海盜隊台灣好手鄭宗哲先發打2棒、守游擊。

鄭宗哲1局下吞下三振，3局下敲出雙殺打，5局下球隊1比3落後，得點圈有人、2人出局時，鄭宗哲敲出安打送回分數，再靠著失誤上到二壘，隊友攻勢未延續，沒有替球隊跑回分數。

鄭宗哲7局下敲出中外野方向飛球出局，9局下吞下三振，總計5打數敲出1支安打，吞下2次三振、有1分打點，賽後打擊率1成58；海盜隊終場以2比10吞敗。

底特律老虎隊2A今天與紐約大都會隊2A交手，老虎隊台灣好手李灝宇先發打2棒、指定打擊，李灝宇1局下吞下三振，2局下敲出滾地球出局，4局下敲出游擊方向平飛球出局，7局下選到四壞保送上壘。

李灝宇今天總計3打數沒有安打，選到1次保送、吞下1次三振，賽後打擊率2成50；老虎隊終場以5比3搶勝。

海盜 鄭宗哲

延伸閱讀

MLB／達比修七彩變化球賞大谷2K 道奇投手14保送送禮教士

MiLB／林振瑋小聯盟6局優質先發 等不到火力支援吞敗投

MiLB／莊陳仲敖後援3局飆6K 李灝宇連4場安打

MiLB／陳聖平本季首轟「火箭砲」 鄭宗哲首安出爐

相關新聞

MLB／光芒4轟踩扁巨人 鄧愷威中繼3.2局挨2發陽春砲

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，連兩場與塞揚投手史奈爾（Blake Snell）成為「同捆包」，再度於他先發撐不長局數的情況...

中職／家鄉球隊報導悍將「雙戈」 羅戈台灣生活有「大戈」罩

富邦悍將隊兩位洋投富藍戈、羅戈是委內瑞拉同鄉，2022年就當過隊友，如今一起在台灣打拚，在異鄉有照應，富藍戈說：「很開心...

MiLB／鄭宗哲小聯盟1安1打點 李灝宇無安打靠保送上壘

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲小聯盟2A出賽，單場5打數敲出1支安打、貢獻1分打點；底特律老虎隊2A野手李灝宇今天也有先發出...

中職／統一獅復古月三壘側回歸客隊應援 推出2傳奇球星公仔

統一獅隊今年5月在台南棒球場主場賽事規畫復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，當月主場將採用樂隊應援，三壘側回歸客隊應...

中職／陳仕朋投7局無失分 悍將擊敗桃猿

富邦悍將隊陳仕朋前一場先發1.1局失8分，昨天卻繳出7局無失分好表現，幫助球隊以7：0擊敗樂天桃猿隊，不過拿下勝投的他卻...

中職／獅鷹啦啦隊共舞保弟應援 嗨翻台南球場

統一獅隊「台南400主題日」特別邀請新朋友台鋼雄鷹隊共同行銷，周六、周日約1萬2千球迷共襄盛舉，場上雙方選手火熱競爭，場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。