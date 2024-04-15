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MLB／光芒4轟踩扁巨人 鄧愷威中繼3.2局挨2發陽春砲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威主投3.2局被轟兩支陽春砲。
鄧愷威主投3.2局被轟兩支陽春砲。

效力巨人隊的台灣投手鄧愷威，連兩場與塞揚投手史奈爾（Blake Snell）成為「同捆包」，再度於他先發撐不長局數的情況下接手長中繼，鄧愷威面對光芒投3.2局失2分，挨了兩發陽春砲，巨人終場以4：9不敵光芒隊。

史奈爾過去出身光芒，今天首度以客隊選手身分造訪純品康納球場，結果結局慘烈，先發4局被敲6安打、失7分，首局就被羅沙里歐（Amed Rosario）扛了一發兩分砲，第4局品托（René Pinto）再炸一發三分砲。

史奈爾4局退場，鄧愷威第5局登板時，巨人已經處於1：7落後，第6局挨了品托的陽春砲、單場第2轟先掉分，第7局兩出局時再被巴瑞德斯（Isaac Paredes）敲出一發陽春砲。

鄧愷威第8局續投，連續抓下兩個出局數後換投，此役以3.2局被敲4安打、失2分收工，有1次三振、沒有保送，共用39球、23球好球，賽後防禦率6.30。

光芒 史奈爾 鄧愷威

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