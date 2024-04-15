中職／陳仕朋投7局無失分 悍將擊敗桃猿

富邦悍將隊陳仕朋前一場先發1.1局失8分，昨天卻繳出7局無失分好表現，幫助球隊以7：0擊敗樂天桃猿隊，不過拿下勝投的他卻說：「其實感覺沒到很好…」但投完7局後還想繼續投，是被教練喊卡。

陳仕朋昨以104球投完7局，被敲4支安打，沒掉分，另有5次三振、2次四壞保送，跟開季首戰統一獅隊1.1局就被敲10支安，差異極大。

陳仕朋說：「自己感覺上一場比較好，但棒球就是這樣，感覺好的時候不一定有好的內容。」能夠壓制猿隊，「跟捕手戴培峰討論，比較多是他來引導我。」

悍將隊開季前6戰先發投手防禦率10.00，戰績1勝5敗，但最近5場先發投手卻繳出1.91的防禦率，也取得3勝2敗，不只陳仕朋表現翻身，前天江國豪也先發7局失1分，黃保羅在11日則以5局無失分拿下生涯首勝。

總教練陳金鋒稱讚本土先發投手表現，「這樣很好，持續有這樣的表現，比賽內容會越來越好。」悍將前6戰先發投手合計僅吃18局，這5戰則吃下了28.1局。

中職本季第一次三連戰橫掃出現，統一獅隊在第7局面對賴鴻誠攻下3分，潘傑楷單場3安打、包括在該局的致勝安打，以4：3逆轉擊敗台鋼雄鷹隊。獅隊開季11戰豪取9勝，戰績持續獨走；中信兄弟隊則靠岳東華的三分砲突破，以5：2擊敗味全龍隊。