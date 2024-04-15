聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳仕朋投7局無失分 悍將擊敗桃猿

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／新北報導
富邦悍將先發投手陳仕朋主投七局零失分，拿下勝投。記者葉信菉／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋主投七局零失分，拿下勝投。記者葉信菉／攝影

富邦悍將陳仕朋前一場先發1.1局失8分，昨天卻繳出7局無失分好表現，幫助球隊以7：0擊敗樂天桃猿隊，不過拿下勝投的他卻說：「其實感覺沒到很好…」但投完7局後還想繼續投，是被教練喊卡。

陳仕朋昨以104球投完7局，被敲4支安打，沒掉分，另有5次三振、2次四壞保送，跟開季首戰統一獅隊1.1局就被敲10支安，差異極大。

陳仕朋說：「自己感覺上一場比較好，但棒球就是這樣，感覺好的時候不一定有好的內容。」能夠壓制猿隊，「跟捕手戴培峰討論，比較多是他來引導我。」

悍將隊開季前6戰先發投手防禦率10.00，戰績1勝5敗，但最近5場先發投手卻繳出1.91的防禦率，也取得3勝2敗，不只陳仕朋表現翻身，前天江國豪也先發7局失1分，黃保羅在11日則以5局無失分拿下生涯首勝。

總教練陳金鋒稱讚本土先發投手表現，「這樣很好，持續有這樣的表現，比賽內容會越來越好。」悍將前6戰先發投手合計僅吃18局，這5戰則吃下了28.1局。

中職本季第一次三連戰橫掃出現，統一獅隊在第7局面對賴鴻誠攻下3分，潘傑楷單場3安打、包括在該局的致勝安打，以4：3逆轉擊敗台鋼雄鷹隊。獅隊開季11戰豪取9勝，戰績持續獨走；中信兄弟隊則靠岳東華的三分砲突破，以5：2擊敗味全龍隊。

中信兄弟 台鋼雄鷹 味全龍 富邦悍將 樂天桃猿 潘傑楷 統一獅 賴鴻誠 陳仕朋 黃保羅

延伸閱讀

中職／陳仕朋感覺沒很好卻無失分 投完7局還想投被打槍

中職／先發防禦率10.00→1.91 悍將哪裡不一樣？

圖輯／中職陳仕朋零失分奪勝投 富邦打線火力全開

中職／陳仕朋7局無失分不問天 悍將3度完封對手6隊最多

相關新聞

中職／陳仕朋投7局無失分 悍將擊敗桃猿

富邦悍將隊陳仕朋前一場先發1.1局失8分，昨天卻繳出7局無失分好表現，幫助球隊以7：0擊敗樂天桃猿隊，不過拿下勝投的他卻...

中職／獅鷹啦啦隊共舞保弟應援 嗨翻台南球場

統一獅隊「台南400主題日」特別邀請新朋友台鋼雄鷹隊共同行銷，周六、周日約1萬2千球迷共襄盛舉，場上雙方選手火熱競爭，場...

中職／兄弟王政順被影射打假球 經紀公司：一定報案

中信兄弟隊三壘手王政順13日比賽中，在4局上發生失誤，也導致球隊在該局被逆轉，有球迷留言影射「打假球」，王政順所屬經紀公...

中職六隊人氣揭曉！新軍台鋼聲量崛起 樂天、味全好感度暴跌

中華職棒35年開打近兩週，本季6隊交戰加上大巨蛋效應，創造不少討論話題，日前一名球迷在網路發文分享，指出「今年中職真的很好看」，獲得許多網友留言響應。《網路溫度計DailyView...

中職／陳仕朋感覺沒很好卻無失分 投完7局還想投被打槍

富邦悍將隊陳仕朋前一場先發1.1局失8分，今天則是7局無失分拿下勝投，不過他卻說：「今天感覺沒到很好…」靠得是捕手戴培峰...

中職／先發防禦率10.00→1.91 悍將哪裡不一樣？

富邦悍將隊開季前6戰先發投手防禦率10.00，也苦吞1勝5敗，這周5連戰先發投手卻繳出1.91的防禦率，也取得3勝2敗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。