中職／獅鷹啦啦隊共舞保弟應援 嗨翻台南球場
統一獅隊「台南400主題日」特別邀請新朋友台鋼雄鷹隊共同行銷，周六、周日約1萬2千球迷共襄盛舉，場上雙方選手火熱競爭，場外活動獅迷、雄鷹迷玩在一起，UNI GIRLS與WING STARS更現場教學，帶領球迷一起跳起名曲「保勝大帝」葉保弟應援曲。
連續兩天，統一獅UNI GIRLS與台鋼雄鷹WING STARS進行交流活動，與棒球迷進行應援教學、拍照見面會，不少球迷為了能夠擁有拍照見面會資格，前一夜徹夜排隊，展現啦啦隊高人氣魅力。
本系列「雄鷹萊樂」主題日活動，場外也特別規劃遊戲攤位，其中包含萊恩及TAKAO吉祥物連線翻翻樂、拼圖任務大挑戰，透過遊戲進行讓球迷更認識台鋼雄鷹吉祥物TAKAO，每個遊戲攤位也特別準備台南400統一獅聯名胸章，讓來台南棒球場同樂的每一個球迷滿載而歸。
周六賽前UNI GIRLS與WING STARS也進行聯合舞蹈表演，雙方女孩展現超強舞技成為球場鏡頭焦點，統一獅萊恩、盈盈、魚頭君、喬治與台鋼雄鷹TAKAO及高雄熊，也在看台局間活動與民眾互動，讓進場看球的球迷感受歡樂好玩應援氣氛，其中TAKAO在UNI GIRLS應援時鬧場，遭萊恩、盈盈阻止，逗趣互動也讓球迷笑開懷。
今日賽後UNI GIRLS斐棋、JOY、侯芳、Chihiro及WING STARS螢螢、李樂、一粒、圈圈的拍照見面會，粉絲擠滿台南棒球場大門口廣場，大家一起體驗近期最夯的保弟應援曲，為本次雙方交流活動首部曲劃下完美句點。
統一獅UniGirls及萊恩、盈盈、魚頭君，也預計在5月18日及19日前往高雄澄清湖棒球場延續交流活動，UniGirls也將會在內野三壘區一起應援，統一獅總經理蘇泰安表示：「非常感謝這次台鋼雄鷹總經理劉東洋的支持與認同，讓兩隊之間行銷活動上彼此交流學習，期待透過一加一的努力創造南台灣火熱的棒球氛圍。」
蘇泰安也指出，對於彼此行銷合作上，這只是一個開始，未來期待在更多的管道及創意合作下，能夠一起努力，讓彼此都相互受惠，也是南台灣棒球之福，未來或許也可變成兩個城市的競合。
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