快訊

疑遭塗抹「黃金」...台鐵自強號列車又遇惡搞 清潔員發現數個座椅出現穢物

周杰倫鬆口「在等大巨蛋」傳5月在台開唱 蔣萬安這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳仕朋感覺沒很好卻無失分 投完7局還想投被打槍

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中華職棒富邦悍將隊14日繼續在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將先發投手陳仕朋（圖）用104球投7局無失分，助隊終場以7比0完封桃猿。中央社
中華職棒富邦悍將隊14日繼續在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將先發投手陳仕朋（圖）用104球投7局無失分，助隊終場以7比0完封桃猿。中央社

富邦悍將隊陳仕朋前一場先發1.1局失8分，今天則是7局無失分拿下勝投，不過他卻說：「今天感覺沒到很好…」靠得是捕手戴培峰幫忙引導，但投完7局後還想繼續投，是被教練喊卡。

陳仕朋今天面對樂天桃猿隊7局被敲4支安打，沒有掉分，另有5次三振、2次四壞保送，跟開季首戰面對統一獅隊1.1局就被敲了10支安打，差異極大。

不過，陳仕朋說，今天投球機制上沒有很順，「自己感覺上一場比較好，但棒球就是這樣，感覺好的時候不一定有好的內容。」今天能夠壓制猿隊，「跟捕手討論，比較多是他來引導我，才會投起來比較順。」

再加上，今天悍將在1局下就幫陳仕朋打回3分，讓他投起來越來越順手，「策略就是投給對方打，因為有分數，不要過多保送就好，自己也有投到捕手要的位置。」

開季第2場先發就投到104球，陳仕朋卻說，身體其實沒感覺疲累，「可能腎上腺素吧。」7局投完還想要繼續投，「但教練說這樣就好，不讓我丟。」

為何會有續投想法？陳仕朋表示：「因為牛棚這幾場投比較多，我上一場投不多，想要補起來。」

樂天桃猿 陳仕朋

延伸閱讀

中職／先發防禦率10.00→1.91 悍將哪裡不一樣？

圖輯／中職陳仕朋零失分奪勝投 富邦打線火力全開

中職／陳仕朋7局無失分不問天 悍將3度完封對手6隊最多

中職／悍將2上2下調度王念好下二軍 鋒總解釋原由

相關新聞

中職／先發防禦率10.00→1.91 悍將哪裡不一樣？

富邦悍將隊開季前6戰先發投手防禦率10.00，也苦吞1勝5敗，這周5連戰先發投手卻繳出1.91的防禦率，也取得3勝2敗，...

中職／岳東華致勝三分砲 兄弟3連戰兩度屠龍都靠他

中信兄弟隊今天以5：2擊敗味全龍隊，在這波三連戰拿下兩勝，兩場都由岳東華當屠龍手，兩天前靠岳家大哥擊出再見安，今天再由他...

中職／陳仕朋7局無失分不問天 悍將3度完封對手6隊最多

休息10天沉澱一下，富邦悍將陳仕朋揮別首戰對統一獅隊1.1局狂失8分陰霾，今天繳出7局無失分好投，幫助悍將在新莊主場以7...

中職／賴鴻誠砸鍋…獅隊3連戰橫掃雄鷹 開季11戰9勝

台鋼雄鷹隊在一軍賽季的初次被橫掃滋味，今天由統一獅隊上菜，7局下賴鴻誠中繼燒掉雄鷹的領先優勢，獅隊單局攻下3分逆轉，終場...

中職／陳仕朋感覺沒很好卻無失分 投完7局還想投被打槍

富邦悍將隊陳仕朋前一場先發1.1局失8分，今天則是7局無失分拿下勝投，不過他卻說：「今天感覺沒到很好…」靠得是捕手戴培峰...

圖輯／中職陳仕朋零失分奪勝投 富邦打線火力全開

中華職棒今天由樂天桃猿對上富邦悍將，富邦悍將在一局下就展開攻勢，申皓瑋、范國宸、王正棠，分別擊出帶有打點的安打，一局下打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。