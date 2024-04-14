中職／陳仕朋感覺沒很好卻無失分 投完7局還想投被打槍

富邦悍將隊陳仕朋前一場先發1.1局失8分，今天則是7局無失分拿下勝投，不過他卻說：「今天感覺沒到很好…」靠得是捕手戴培峰幫忙引導，但投完7局後還想繼續投，是被教練喊卡。

陳仕朋今天面對樂天桃猿隊7局被敲4支安打，沒有掉分，另有5次三振、2次四壞保送，跟開季首戰面對統一獅隊1.1局就被敲了10支安打，差異極大。

不過，陳仕朋說，今天投球機制上沒有很順，「自己感覺上一場比較好，但棒球就是這樣，感覺好的時候不一定有好的內容。」今天能夠壓制猿隊，「跟捕手討論，比較多是他來引導我，才會投起來比較順。」

再加上，今天悍將在1局下就幫陳仕朋打回3分，讓他投起來越來越順手，「策略就是投給對方打，因為有分數，不要過多保送就好，自己也有投到捕手要的位置。」

開季第2場先發就投到104球，陳仕朋卻說，身體其實沒感覺疲累，「可能腎上腺素吧。」7局投完還想要繼續投，「但教練說這樣就好，不讓我丟。」

為何會有續投想法？陳仕朋表示：「因為牛棚這幾場投比較多，我上一場投不多，想要補起來。」