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中職／賴鴻誠砸鍋…獅隊3連戰橫掃雄鷹 開季11戰9勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
潘傑楷第7局敲出超前安打。圖／統一獅隊提供（資料照）
潘傑楷第7局敲出超前安打。圖／統一獅隊提供（資料照）

台鋼雄鷹隊在一軍賽季的初次被橫掃滋味，今天由統一獅隊上菜，7局下賴鴻誠中繼燒掉雄鷹的領先優勢，獅隊單局攻下3分逆轉，終場以4：3贏球，開季11戰9勝獨走。

獅隊由古林睿煬先發，投5.2局共用102球，被敲6安打、4保送，丟掉2分都非責失分，送出5次三振。

古林睿煬此役狀況不穩，首局保送首位打者曾子祐，郭永維執行短打，三壘手潘傑楷發生失誤，古林睿煬後續再對王柏融、魔鷹都投出保送，先擠回1分，仍是無人出局、滿壘的巨大危機，靠三振取得第一個出局數後，仍讓藍寅倫敲安再掉1分。

獅隊2局下就靠陳重廷二壘打開啟追分契機，推進三壘後，何恆佑補上內野安打，先追回1分。

雄鷹雖在7局靠魔鷹的安打擴大為3：1領先，但賴鴻誠把關的7局下釀災，一連面對4位打者都沒取得出局數，陳傑憲在滿壘時挨觸身球先搶下1分，林安可擊出高飛球先被裁判宣告內野飛球出局，但二壘手黃劼希卻漏掉這球，讓獅隊靠失誤再跑回追平分，潘傑楷補上超前安打。

雄鷹本季陸續面對中信兄弟（2連戰）、富邦悍將（3連戰）、樂天桃猿（2連戰），都有勝場進帳，本周末對獅隊3連戰全敗，首度在系列賽遭到橫掃。

古林睿煬 賴鴻誠

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