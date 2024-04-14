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中職／岳東華致勝三分砲 兄弟3連戰兩度屠龍都靠他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
岳東華敲出超前三分砲。圖／中信兄弟隊提供
岳東華敲出超前三分砲。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以5：2擊敗味全龍隊，在這波三連戰拿下兩勝，兩場都由岳東華當屠龍手，兩天前擊出再見安，今天再由他敲出超前3分砲。

兄弟由洋投猛登先發，投5局被敲8安打、失2分，首局遭到李凱威狙擊敲出兩分砲、本季首轟，儘管猛登被敲安打偏多，但後續避免失血，包括第4局在滿壘局面解決李凱威，5局投完帶著5：2領先退場，最終取得本季第2勝。

龍隊先發投手王維中還沒登板已經握有2：0領先，但1局下的投球也陷入動盪，岳東華內野安打、陳俊秀保送先後上壘，陳子豪、曾頌恩連兩棒安打各送回1分打點追平。

王維中最終只投2局失2分退場，龍隊牛棚提前上班，洋投鋭歐在第5局先被林瑞鈞敲安，徐博瑋執行短打，鋭歐發生傳球失誤，再被岳東華掃出3分砲。

吳俊偉9局上把關3分領先，連飆2K後，被陳品捷、吉力吉撈．鞏冠連兩棒敲安，危機時刻再K掉李凱威終結比賽。

岳東華 李凱威

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