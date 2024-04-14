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中職／想不到吧？猿隊牛棚ERA最低 許銘傑：要走到終點

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊投手陳柏豪。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊投手陳柏豪。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今年牛棚少了賴鴻誠、陳禹勳、豪勁3名主力，開季卻沒上演「火牛陣」戲碼，至今後援防禦率僅2.14，是6隊最佳，投手教練許銘傑說得直白：「才10場，要走到最後才是終點。」

中職開季至今，猿隊後援投手防禦率是6隊最佳，被上壘率1.34也僅輸給味全龍隊的0.92，而其他5隊牛棚防禦率分別是龍隊2.17、富邦悍將隊4.24、台鋼雄鷹隊4.78、統一獅隊4.79、中信兄弟隊9.42。

是誰補起了3名主力離隊的缺口？許銘傑說：「每個人，每個人表現都不錯，都有做到該做的任務。」其中陳柏豪今年來到猿隊就吃下不少局數，19歲新秀賴胤豪也取得2次救援成功，許銘傑說：「有人離隊就有機會，選手有抓住這個機會。」

猿隊牛棚也沒想像中操勞，10場吃下33.2局是6隊中第3少，第2的雄鷹9場出賽牛棚吃了32局，許銘傑指出，先發投手雖然開季至今僅拿下1勝，但都有吃下足夠局數，「讓我們的牛棚沒那麼疲憊。」

陳柏豪出賽7場雖與龍隊銳歐並列投手最多，但猿隊至今沒有牛棚投手連3天出賽，許銘傑也表示，能夠休息都會盡量讓選手休息，但還是要看戰況決定，「基本上我們不讓投手超過2連戰，頻繁出賽的也是有，但都會跟選手、防護員討論。」

被定位在長中繼的邱駿威至今只出賽2場，許銘傑也坦言，以邱駿威的定位，確實在出賽安排上比較困難，但還是會視情況讓他上場保持手感。

牛棚 許銘傑 邱駿威

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