中職／「在新莊比賽像世界盃」王念好一軍受挫不氣餒

結束開季10場一軍之旅，富邦悍將隊第一指名王念好今天下放二軍，這10戰打擊率不到一成，王念好感受到職棒一軍不同強度，「挫折感滿大的。」但他也知道還有機會，不能輕易放縱自己。

王念好去年年底曾在一軍出賽4場，敲出5支安打，打擊率3成33，但今年開季前10場出賽6場，12打數僅1安，打擊率0.083，也是他認為下去二軍最需要調整的地方。

「一軍張力確實不同。」王念好表示，高中時期面對的學校強弱差異大，但職棒每一隊都是55波，「投手球速都很快，變化球球質好，進壘角度也很刁鑽。」最難纏對手他點名古林睿煬，因為前述特質都有。

比賽氛圍也不同，曾是U18世界盃中華隊隊長的王念好說：「在我們新莊主場比賽，感覺像是世界盃，都很多人來看比賽。」