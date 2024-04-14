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中職／悍將2上2下調度王念好下二軍 鋒總解釋原由
富邦悍將隊今天做出2上2下的球員異動，拉上今天要先發的陳仕朋以及董子恩，讓歐書誠、王念好下二軍，總教練陳金鋒解釋，王念好原本就設定10場體驗一軍強度，另外因應接下來的5連戰，布藍登有機會回歸。
作為去年悍將選秀第一指名，王念好的表現受到期待，不過開季10場比賽，王念好出賽6場，12打數僅1安，打擊率是0.083，守備上雖沒有問題，但打擊似乎還沒進入一軍強度。
陳金鋒表示，球隊一開始就希望讓他體驗一下一軍張力，並熟悉比賽環境，「讓他了解面對一軍投手的感覺，他的心理素質不錯，但要跟上一軍還有不足的地方。」董子恩守備位置與王念好相似，「雖然一開始不在一軍，但在二軍有好的表現。」
陳仕朋先發讓牛棚投手歐書誠下二軍是正常調度，而悍將開季前3周，周周都是5連戰，先發投手吃緊，陳金鋒也指出，下周考慮讓布藍登回到一軍，「這15場的賽程，需要這樣安排。」
相較開季第1周先發投手防禦率10.00，悍將本周先發投手防禦率是漂亮的2.53，陳金鋒也指出，第1周投手投得比較辛苦，但第2周就有穩定下來，也減輕牛棚負擔。
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