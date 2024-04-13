中職／獅隊9棒伏兵 許哲晏3打點獵鷹首獲MVP

統一獅隊今天靠著6局下的4分大局打破平手局面，最終以10：2擊敗台鋼雄鷹隊捍衛台南主場，中繼2局無失分的辛俊昇收下生涯首勝，許哲晏生涯首次單場3打點，敲回勝利打點，也第一次獲選單場MVP。

獅隊游擊手許哲晏先是在2局下敲出右外野三壘安打，帶回2分，6局下面對分數回到2：2平手，許哲晏又敲出適時安打，打回超前分，也引爆獅隊單局4分攻勢，包含林佳緯的2分打點二壘打。

談到敲出勝利打點的打席，許哲晏說：「其實滿緊張的，但就是專注在跟投手對決，想辦法把球打強。」去年雖然因為傷勢無法開季一軍出發，許哲晏今年終於彌補遺憾，也希望扮演好教練賦予的角色，適時提供貢獻。

8局下獅隊又是5支安打攻下4分，陳傑憲、林安可、潘傑楷的安打都有1分打點，另外是陳重廷滾地球推進帶回1分。

獅隊先發投手林詔恩4局投完就退場休息，被敲7支安打有4支集中在第3局，也因此丟掉2分，不過無關勝敗；而辛俊昇在第6局接手後連投2局，僅被敲1支安打沒掉分，也等到球隊逆轉收下職棒生涯首勝。

雄鷹隊雖有王柏融單場3安，但沒有打點進帳，敲回2分的是張肇元、王博玄，洋砲魔鷹則被封鎖，4打數1安打，另有1次四壞，被三振2次。