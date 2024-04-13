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中職／受邀為獅開球 陳亞蘭：人生中的驚喜

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「台南400主題日」，金鐘影帝陳亞蘭擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「台南400主題日」，金鐘影帝陳亞蘭擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「台南400主題日」除了有準副總統蕭美琴蒞臨，今天賽前也特別邀請台南長大陳亞蘭擔任開球嘉賓，第一次站上職棒球場，她說：「是人生中一個驚喜。」

對於自己開球表現，陳亞蘭表示：「實我這個人平時不是很張揚的人，我會打60分，外面的人都給我打120分，最重要的是很謝謝獅隊邀請讓我能夠回到故鄉，台南有一種很溫暖的人情味。」

陳亞蘭賽前以逗趣方式和看台球迷互動，贏得球迷掌聲及歡呼聲，她說：「回家最開心就是可以和媽媽相聚，自己很喜歡運動，看到看台很多台南人一起參與家鄉的活動是一件很棒的事情。」

聊到棒球，陳亞蘭沒有特別支持哪一隊，但棒球對台灣來說很有意義，出了很多國手名揚國際，所以棒球是很能代表台灣的一個運動。

最近陳亞蘭新作品「勇氣家族」也將在4月21日於公視台語台及華視戲劇頻道播出，這是一部關於歌仔戲職人的電視劇，她也期待透過這樣的作品讓更多人認識歌仔戲文化。

統一獅隊「台南400主題日」，金鐘影帝陳亞蘭擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「台南400主題日」，金鐘影帝陳亞蘭擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

棒球 統一獅 陳亞蘭

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