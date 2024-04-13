中職／打棒球壓力太大 高國麟已設定4歲兒子第一志願電機系

富邦悍將隊今天「小小世界」主題日登場，賽前安排高國麟、陳真、李宗賢親子檔開球，高國麟笑稱有徵詢過兒子意見，獲得他同意才答應這項安排，至於未來是否可能讓孩子走上棒球路，他說打棒球壓力太大，「我覺得念電機系不錯。」

高國麟熱身賽手感火燙，出賽9場敲出3轟，進入例行賽後，直到昨天敲出本季首轟，第2局砲轟樂天桃猿隊先發投手黃子鵬，幫助悍將先馳得點。他指出，其實身體狀況一直都維持得還不錯，但沒有固定出賽時會比較難調整，「這幾場有固定先發，就比較好做攻擊。」

悍將今天是「小小世界」主題日第一天，賽前安排3對選手父子檔開球，包括高國麟與兒子天騰、李宗賢與兒子朗朗、陳真與雙胞胎女兒陳霏、陳允，小朋友在場上超不受控，抓都抓不住，連敵軍樂天桃猿隊選手都笑開懷。

高國麟與兒子天騰賽前一起開球。記者曾原信／攝影

與4歲兒子一起開球經驗難得，高國麟賽前聊起對兒子的期許，不管在閒聊或是正式受訪場合，都把「電機系」掛在嘴邊。他說從小就在培養兒子對電機的興趣，買一些與電機相關的玩具，「我有和我老婆討論過，買些像是有螺絲起子或是電箱的玩具給他，他也滿有興趣，所以…我是希望他不要打球啦！」

高國麟直言，問10個職棒選手，應該都不會有人希望自己小孩打棒球，他雖會陪小孩玩球，但要打職棒就是另外一回事了，「這需要非常大的毅力，努力加運氣才有機會。」

「看他自己啦！但打球就再說吧，這樣壓力太大。」高國麟三句不離電機系，他說：「我還是覺得電機系不錯，他比較適合讀書啦！完成爸爸未完成的夢想。」

富邦悍將「小小世界」主題日第一天，賽前安排3對選手父子檔開球，包括高國麟與兒子天騰、李宗賢與兒子朗朗、陳真與雙胞胎女兒陳霏、陳允。記者曾原信／攝影