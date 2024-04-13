中職／曾峻岳後援失血收鋒總提點 「球來就打」有投手版金句

富邦悍將隊昨天5任投手聯手賞給樂天桃猿隊打線17次三振，曾峻岳是其中表現相對不穩，後援1局失2分，今天總教練陳金鋒賽前也找他聊了一下，給了什麼金句？答案是「球來就打」的「投手版」，曾峻岳說：「他是說不用想太多，丟就對了，球賽120場，這只是120場的其中一場而已。」

曾峻岳昨天投球任內讓5：2領先變成5：4的緊張局面，一開局就保送梁家榮釀禍，連續挨了朱育賢、林泓育的安打，最終中繼1局失2分。

投手教練郭勇志指出，曾峻岳昨天的感覺確實比較不好，但面對的棒次也的確比較辛苦，後來有和他對投球細節再作一些討論，「3分領先，可以更簡化去投球，投起來會比較輕鬆。」

今天賽前鋒總也與曾峻岳聊了一下，曾峻岳透露，「他是說，身為後援投手，第一個打者很重要，前幾場第一個打者都順利解決，昨天第一個就保送，投起來就比較掙扎。」他常在連續出賽時出狀況，自己也有感，但他認為不是體力問題，而是心理上先有擔憂，「會先擔心自己的球質能不能和昨天一樣。」

曾峻岳指出，鋒總會以打者角度經驗分享，「他會告訴我該怎麼做，就是給我一些經驗，不用想太多，丟就對了。」

22歲的曾峻岳今年邁入第4個球季，一軍陣容也開始出現幾位學弟，前天被捕捉到在賽後列隊時捏王念好的肚子，自爆昨天也捏了豊暐的肚肚，他說：「大家也滿愛捏我的啊！」看自己的肚肚，他說這是力量來源，「進來（職棒）胖10公斤，速度增進10公里。」