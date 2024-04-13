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日職／讀賣巨人有愛台灣 捐款1209萬日圓協助花蓮震災

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
讀賣巨人隊今天賽前進行台灣地震捐款贈予儀式，由讀賣巨人球團社長今村司（左）與戸郷翔征（右）選手共同代表球隊進行捐贈，並由台灣友好企業夥伴聯合數位文創董事長李彥甫（中）代表台灣接受贈予。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人隊今天賽前進行台灣地震捐款贈予儀式，由讀賣巨人球團社長今村司（左）與戸郷翔征（右）選手共同代表球隊進行捐贈，並由台灣友好企業夥伴聯合數位文創董事長李彥甫（中）代表台灣接受贈予。圖／聯合數位文創提供

日本職棒讀賣巨人隊關心台灣震災，今天賽前進行台灣地震捐款贈予儀式，由巨人球團社長今村司與戸郷翔征選手共同代表球隊進行捐贈，並由台灣友好企業夥伴聯合數位文創董事長李彥甫代表台灣接受贈予。

巨人今年3月來台，紀念球隊成立90週年以及台北大巨蛋開幕，並與中華職棒中信兄弟樂天桃猿隊進行交流賽，3月2日與兄弟之戰吸引台灣史上棒球賽事最高觀眾人數，共計37890人到場觀戰。

讀賣巨人隊今天賽前進行台灣地震捐款贈予儀式，由讀賣巨人球團社長今村司（左）與戸郷翔征（右）選手共同代表球隊進行捐贈，並由台灣友好企業夥伴聯合數位文創董事長李彥甫（中）代表台灣接受贈予。圖／聯合數位文創提供
讀賣巨人隊今天賽前進行台灣地震捐款贈予儀式，由讀賣巨人球團社長今村司（左）與戸郷翔征（右）選手共同代表球隊進行捐贈，並由台灣友好企業夥伴聯合數位文創董事長李彥甫（中）代表台灣接受贈予。圖／聯合數位文創提供

面對本月3日的花蓮大地震，巨人充滿對台灣的友誼和感激之情，特別將球隊社會公益活動「G hands」所籌得的慈善基金，以及巨人選手會的捐款共1000萬日圓，再加上先前在東京巨蛋和巨人主場球場進行的募捐活動中籌得的209萬日圓，總計1209萬日圓，透過友誼賽的共同主辦方，也是台灣友好企業夥伴聯合數位文創，代為捐贈給台灣衛生福利部設立的財團法人賑災基金會的救災專戶。

G hands是從2015年3月開始的巨人公益活動，該活動的關鍵字是「互動」，旨在透過與巨人隊的球員、工作人員以及球迷合作，擴大各種支援網絡，以促進更好的社會建設。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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