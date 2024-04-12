中職／富邦悍將本季首度連勝 陳金鋒盼球員大膽做自己

中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊先發投手羅戈今天在新莊棒球場5局好投，終場以5比4擊敗樂天桃猿隊，悍將本季首度連勝；總教練陳金鋒說，知道球員有壓力，希望他們大膽做自己。

羅戈（Nivaldo Apolinar Rodriguez Granagillo）用99球投5局，被敲7支安打，投出3次保送，飆出10次三振，失掉2分，奪本季第2勝，而悍將本季目前拿下的3勝中，其中2勝是羅戈貢獻。

不過，陳金鋒點出羅戈用球數過多問題，「本來想讓他丟到6、7局，就慢慢調整。」

悍將高國麟2局下從黃子鵬手中轟出陽春砲，先馳得點；桃猿3局上靠陳晨威、林子偉、梁家榮接連敲安打，攻下2分超前。

不過，悍將在第4局攻下大局，申皓瑋、范國宸敲安打後，林哲瑄選到保送形成滿壘，接著姚冠瑋敲安打追平，辛元旭再敲二壘安打，帶有2分打點超前，王勝偉擊出1打點滾地球，單局灌進4分；8局上桃猿追回2分，但最終悍將還是以5比4奪下2連勝。

本季首度連勝，陳金鋒賽後表示，繼續加油，壓力對他而言是還好，他較專注在球場上，讓球員大膽做自己，但他知道球員有壓力，這幾年戰績不是很好，大家就先大膽去做，「先讓他們有自信、企圖心。」

4局下滿壘時，敲出超前二壘安打、獲選單場最有價值球員（MVP）的辛元旭說，前一棒先打了安打，讓他壓力沒那麼大，只想紮實打到球，而「鋒總常跟我們說不要怕、勇敢去做」，輸球由教練承擔。

此外，辛元旭面臨球隊三壘競爭時表示，壓力還是會有，就是良性競爭，「每天我們還是都會互相討論。」