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中職／滿壘安、盜壘秀 悍將勝桃猿
富邦悍將隊本季的滿壘安打、盜壘都在同場開張，昨天第4局姚冠瑋、辛元旭連兩棒都在滿壘敲安，撐起4分大局，林哲瑄則在第6局跑出悍將本季首盗，終場以5：4擊敗樂天桃猿隊，洋投羅戈先發5局失2分，狂飆10次三振，悍將團隊與羅戈個人都取得2連勝。
羅戈先發5局共用99球，被敲7安打、失2分，失分出現在第3局，桃猿靠3安打、2盜壘發動攻勢，林子偉、梁家榮的安打各讓他掉1分。
悍將在2局由高國麟陽春砲首開紀錄，第4局靠2安打、1保送攻占滿壘，姚冠瑋纏鬥9球敲出安打追平，辛元旭補上二壘打掃回2分打點，王勝偉的內野滾地球再送回1名隊友，悍將單局攻下4分。
桃猿打線共吞17K，羅戈5局投球任內就賞了10K，將猿隊打線K得滿頭包。羅戈表示，每次站上投手丘，就是武裝自己、全力以赴對決，「如果沒有，就再抓下一個。」
總教練陳金鋒指出，羅戈表現出色，但用球數有點太多，不然應該可以投到6、7局，打線則在第4局的攻擊做得不錯。悍將本季首度在主場奪勝，是否感覺卸下些許壓力？陳金鋒表示，壓力是還好，希望選手大膽去做，有自信去對戰。
台南球場的統一獅與台鋼雄鷹隊重拳互轟，獅隊40歲老將陳鏞基單場4安、4打點包含1轟演出，雄鷹也有張肇元陽春砲、魔鷹2分砲抗衡，但最終是林安可成為男主角，9局下從雷公手中敲出再見滿貫砲，獅隊以9：5贏球。
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