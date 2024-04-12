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中職／岳東華再見安被潑2次水 兄弟牛棚回穩險勝龍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟先發投手艾士特。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟先發投手艾士特。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天與味全龍隊打得難分難捨，第2局打完的2：2平手一路延續，直到9局下岳東華敲出再見安打，兄弟才以3：2勝出，但因落點尷尬重看電視輔助判決，確定界內後也讓他被隊友潑了兩次水。

龍隊今天在2局上靠著拿莫．伊漾的2分砲，也是個人本季首轟，取得領先，但2局下兄弟打線攻佔二、三壘後，岳政華在1出局情況下敲出適時安打，一棒2分追平比數。

戰局接下來一路僵持，9局下面對龍隊後援投手陳冠偉，1出局後陳子豪代打選到保送上壘，隨後換上林書逸代跑，岳政華雖成第2個出局數，但哥哥岳東華立刻建功，一支敲到右外野邊線的落地二壘安打送回跑者，成就再見安打。

這是岳東華生涯第2支再見安打，他表示：「當下就是設定好自己的好球帶去做攻擊。」雖然前面幾場手感不佳，但他也持續維持原本的訓練，「告訴自己一定會好起來的。」

兄弟先發投手艾士特6局丟掉2分，無關勝敗，而前幾場失控的兄弟牛棚今天也回穩，謝榮豪、李振昌、吳俊偉各投1局無失分，合計僅被敲1支安打。

龍隊今天推出張景淯生涯首次先發，過去中繼為主的他今天也投到45球就退場，1.1局被敲2支安打掉2分，不過有4次四壞保送，後面4任投手也沒掉分，直到陳冠偉失守。

岳政華 岳東華

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