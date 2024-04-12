中職／5局10K！悍將羅戈K出聯盟絕跡2年數據

富邦悍將隊洋投羅戈將樂天桃猿隊K得滿頭包，今天先發5局狂飆10次三振，為2022年起全聯盟首見，前一位在例行賽前5局已飆10K以上的投手已要追溯到2021年10月21日猿隊霸林爵。

羅戈先發5局共用99球，被敲7安打、失2分，失分出現在第3局，陳晨威敲安、盜壘進占得點圈，林子偉補上安打追平戰局，也靠盜壘站上二壘，梁家榮的安打再帶有1分打點。

羅戈狂飆10K，猿隊先發打線只有陳晨威、梁家榮沒領到三振。

中職近兩季不曾有投手在前5局已賞10K，2021年則是出現6人次，味全龍隊徐若熙一人就包辦3次，悍將隊史前一人則是2021年4月23日邦威。

悍將打線先在2局由高國麟陽春砲首開紀錄，第4局靠2安打、1保送攻占滿壘，姚冠瑋纏鬥後敲出安打追平，辛元旭補上二壘打掃回2分打點，王勝偉的內野滾地球再送回1名隊友，悍將單局攻下4分。