中職／竟遭桃猿新增霸王條款禁止開球 台南Josh火大：有夠差

有「國師」之稱的棒球網紅「台南Josh」，10日為統一獅隊主場開球，結果獅隊慘丟14分，最後以7：14大敗而歸，不少人歸咎因為獅隊不信邪，才會導致這個結果；然而，有趣的是台南Josh於今天在個人臉書分享，有意參與樂天桃猿「4/16、17日開球嘉賓猿來是你？！」活動，就是由購票球迷去服務台登記，就有機會抽中成為開球佳賓，該場次原本是桃猿在桃園主場的比賽，由於桃園球場驗收不及，最終商借台南球場做為比賽場地，而統一獅隊在台南要以客隊身分應戰。

原本高興分享這個訊息的「台南Josh」表示說，「開球的機會就是要自己爭取！可是我要先弄來一件樂天桃猿的相關服飾。」就是想要競爭成為開球佳賓，卻沒想到這個分享一出，樂天桃猿隊有注意到，馬上將原本六條注意事項規定，改增加第七條霸王條款，就是「Josh禁止」，這點馬上在網路流傳開來。

「台南Josh」把桃猿隊「已新增注意事項」放在臉書上，要粉絲來評理，他寫上，「如果一開始有寫清楚當成梗就算了，我跟其他球迷一樣想按照規則參加開球的抽籤就馬上改規則禁止？感受有夠差，不去了。」顯然認為樂天桃猿的做法並不是開玩笑，而表達不滿之意。

過去有不少紀錄，只要被「台南Josh」在社群稱讚的球隊或是球員，通常就會表現不好，網友因此也戲稱有「國師加持」下場都很慘，此次統一獅開球再次應驗，或許桃猿隊意識到此事，才做出禁止。