中職／中信兄弟砸600萬改裝 洲際休息室進化細節曝光
中信兄弟隊今天迎接洲際主場首戰，球員進入休息室露出驚喜表情，休賽季期間室內休息室做了大規模整修，增加球隊特色更有「家」的感覺，領隊劉志威透露斥資超過600萬元，而台中市長盧秀燕也特別到場為球員打氣。
兄弟今年在休息室除了改裝原本的置物櫃位以及沙發，劉志威透露，用餐區也特別獨立出來，另外浴室重新改裝後，加了一座熱療池，另外教練、行政人員的空間也都重新裝潢，「花了超過600萬，使用下去再陸續修正，剛開始進駐，使用上可能還會小修正。」
而台中市長盧秀燕參觀完整修後的休息空間，也有高度評價，她說：「很高興球團改善環境，剛剛進來看到這個家，更適合大家長期練球跟生活，很高興球團有這樣的投資。」盧秀燕也表示，台中市政府也會繼續配合球團需求，一起振興棒球。
盧秀燕另外指出，洲際棒球場是全國最好的戶外球場，近期午資開發跟中信金控集團的台灣人壽做了很多投資，很多設備跟周邊道路都有更新，自己今天除了代表台中市政府還有285萬的市民朋友，來為球員加油打氣，也期待球迷多多來看球。
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