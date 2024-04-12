中職／中信兄弟砸600萬改裝 洲際休息室進化細節曝光

中信兄弟隊今天迎接洲際主場首戰，球員進入休息室露出驚喜表情，休賽季期間室內休息室做了大規模整修，增加球隊特色更有「家」的感覺，領隊劉志威透露斥資超過600萬元，而台中市長盧秀燕也特別到場為球員打氣。

兄弟今年在休息室除了改裝原本的置物櫃位以及沙發，劉志威透露，用餐區也特別獨立出來，另外浴室重新改裝後，加了一座熱療池，另外教練、行政人員的空間也都重新裝潢，「花了超過600萬，使用下去再陸續修正，剛開始進駐，使用上可能還會小修正。」

而台中市長盧秀燕參觀完整修後的休息空間，也有高度評價，她說：「很高興球團改善環境，剛剛進來看到這個家，更適合大家長期練球跟生活，很高興球團有這樣的投資。」盧秀燕也表示，台中市政府也會繼續配合球團需求，一起振興棒球。