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中職／2743天釀百安 張閔勛比起「100」更在意「9」含意

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊張閔勛。本報資料照片
樂天桃猿隊張閔勛。本報資料照片

累積一軍100支安打需要多少時間？樂天桃猿隊捕手張閔勛用9個球季、2743天走到這一步，他知道很慢、真的很慢，但更在意數據背後的另一層意義，「不管是9年、10年，我都不會放棄，只要還可以在這個環境裡。」

張閔勛2016年以第一指名進入猿隊，第1安出現在2016年10月7日，直到今年4月10日面對台鋼雄鷹隊之戰單場雙安，正好達到100安里程碑，球隊也幫他把百安球收回來。

不少球員用1個球季就能達到的數字，張閔勛的第1安到第100安橫跨9個球季，他也很有感觸，「別人對我的看法、很多批評的聲音，其實那些我都知道，但我不會讓自己被影響到，還是把自己可以做的做好。我還是希望可以把職棒這條路走得夠久，即便我成績沒有那麼好，但我還可以繼續打，繼續幫助球隊贏球，在我的工作發揮我的價值。」

比起「100」這個數字，張閔勛更在意的是「9」的含義，「在這個環境可以打到9年不簡單，不管是在一、二軍，只要還有這份工作就是珍惜，或許自己沒有那麼穩定，但在二軍也是一直在努力、訓練、調整，尋找自己好的感覺。」

拿到這顆百安球，張閔勛笑說：「說肯定也不是，因為真的有點慢，但對我來說意義非凡，我度過很多低潮、受傷，經過9年還可以在這個環境，我很珍惜，也要想辦法再追求下一個目標。」被問到下一個百安會不會再等9年，他笑笑認為那也不差，「代表我還有9年」。

台鋼雄鷹 張閔勛 樂天桃猿

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