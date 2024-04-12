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中職／重拾球員身分順利上一軍 吳桀睿現在只專注當下

中央社／ 新北12日電
中華職棒樂天桃猿隊31歲野手吳桀睿本季重拾球員身分，10日被球隊升上一軍，他12日受訪表示，比起過去的自己，現在已不會瞻前顧後，而是專注在當下，「當下能夠做多少就盡力去做」。中央社
中華職棒樂天桃猿隊31歲野手吳桀睿本季重拾球員身分，10日被球隊升上一軍，他12日受訪表示，比起過去的自己，現在已不會瞻前顧後，而是專注在當下，「當下能夠做多少就盡力去做」。中央社

中職樂天桃猿吳桀睿近日升上一軍，他從去年被統一獅轉任教練，到今年復出轉戰桃猿，他坦言上一軍時間比想像快，但比起過去的自己，現在已經不會瞻前顧後，而是專注在當下。

31歲內野手吳桀睿在2017年透過季中選秀加盟統一獅隊，期間還擔任過隊長，因為肩膀傷勢，在去年轉職為獅隊基地訓練教練。不過吳桀睿始終沒有放棄當球員的目標，去年底離開獅隊、宣布要復出當球員，在今年初受邀到桃猿隊春訓，最後通過測試。

雖然吳桀睿沒有入選開季名單，不過由於林立在9日比賽守備時，被不規則彈跳打到頭，出現頭暈症狀而被下放二軍，吳桀睿在10日升上一軍。桃猿隊總教練古久保健二今天表示，本來今天有考慮讓吳桀睿先發，不過目前還不想要有太多變動，吳桀睿會以代打、一壘守備為主，角色與林智平差不多。

吳桀睿則表示，上一軍的時間點比自己想像中快，「球隊需要人手的時候，希望可以去頂住這個空缺，對球隊有貢獻。」從中斷1年、到復出當球員、再回到一軍舞台，他說：「這中間就是一步一腳印，當初受傷就是想辦法透過一些復健的訓練，讓自己能夠回到球場上。」

吳桀睿坦言，雖然剛回到球場上時，還是會有生疏的地方，但還是一步、一步跟上，現在也比較適應。談到現在自己與過去的不同，吳桀睿則指出，「以前對自己球員生涯會有要求、也會設目標，去想前面、想後面，但這次回來只想當下，當下能夠做多少就盡力去做。」

吳桀睿 樂天桃猿 統一獅

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