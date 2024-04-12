中職／不規則彈跳中頭 林立有腦震盪前例保險起見下二軍
樂天桃猿隊強打林立9日被不規則彈跳安打擊中頭部後，隔天已下二軍，總教練古久保健二今天釋疑他的狀況，是因去年有過腦震盪，因此會比較謹慎，目前雖然繼續隨隊，但古久保健二認為安全起見，「還是希望他可以多休息。」
猿隊在9日之戰損失慘重，對手台鋼雄鷹隊9局下的攻勢，王柏融一顆二壘方向滾地球，從準雙殺球因不規則彈跳變成場地安打，林立的頭部挨了一下，當下雖續留場上，但隔天反應有症狀，因此先下二軍休息。
古久保健二指出，「因為是打到頭，而且去年腦震盪過，這是比較擔心的地方，要把他的身體狀況放在第一優先，這個禮拜會先暫停練習。」至於那顆不幸運的安打，古久保健二表示：「這是沒辦法避免的。」
猿隊今天在新莊棒球場出戰富邦悍將隊，先發游擊交給馬傑森，指定打擊則是林泓育。
古久保健二指出，阿飛、阿富近況比較不好，因此先輪替。進一步被追問廖健富去年是聯盟頂尖強打，今年開季打擊狀況相對低迷原因出在哪裡？古久保健二接連用日文、用中文回應：「我不知道。」
古久保健二指出，林泓育狀況一直不錯，最近只是受到觸身球影響，「不管投手是誰，他的打擊狀況都不會差太多。」
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