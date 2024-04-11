中職／首勝球差點飛了！黃保羅拿回紀念 要感謝曾峻岳

富邦悍將隊投手黃保羅今晚以5局無失分好投壓制味全龍隊，拿下生涯首勝，然而值得紀念的一球卻差點沒拿回來，好在曾峻岳向球迷喊話，才要回這顆首勝球，黃保羅說：「要好好留著。」

悍將今天以4：0擊敗龍隊，拿下本季第2勝，黃保羅的表現獲選單場MVP，他以86球投完5局，僅被敲1支安打，另有2次三振、1次四壞保送。

「表現很好。」悍將總教練陳金鋒談到黃保羅今日先發如此說道：「無論是控球準度或是投到第5局，作為先發投手都非常好。」

鋒總也透露，黃保羅前兩場中繼表現穩定，受傷後讓他慢慢增加用球數，賽前設定球數是85球，今天能夠投完5局，「未來會慢慢進入先發輪值，用球數暫時還不會往上加。」

黃保羅去年兩次先發都吞敗，今年首次先發終於拿下勝投，不過9局下三壘手辛元旭接到最後1個出局數後，順勢拋上看台，在場邊的曾峻岳見狀立刻衝向三壘要球，在投手丘上的富藍戈見狀加入行列，龍迷也很配合將球丟回來。

賽後拿著這顆得來不易的首勝球，黃保羅說：「很開心，這是新的開始。」他身上的衣服還溼答答，因為免不了隊友潑水洗禮，而主事者是戈威士。

今天打線在首局就幫忙打下分數，黃保羅說：「投起來比較順暢，就找指示去丟，沒有刻意注意球速，跟去年比起來，更勇於攻擊好球帶。」

黃保羅去年2場先發合計6局失10分，生涯初登板對龍隊更是1.2局失5分，今年表現判若兩人，鋒總表示：「他的心情比較穩定，之前經驗比較少，上場會很急，現在感覺很自在。」