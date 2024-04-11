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中職／第3件不同球衣上一軍 江國謙珍惜每一次登板

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊投手江國謙。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手江國謙。圖／富邦悍將隊提供

生涯穿上第三件不同球衣上一軍，富邦悍將隊投手江國謙更珍惜每一次站上投手丘的機會，努力戒掉糖分、炸物，減輕身體負擔，每天回家看到女兒的笑容就是辛苦後的最大報酬。

悍將今天將江國謙升上一軍，也是他自樂天桃猿、統一獅隊之後，以不同球隊身分首次重返一軍，江國謙表示：「一樣平常心，球隊有需要我就拿出表現，投球的地方都一樣，只是訓練不同，教練也都協助我，讓我能夠幫助到球隊。」

兩度被放在60人名單外，江國謙說：「一次比一次更珍惜站在投手丘上的機會。」至於角色定位雖然教練沒說，但江國謙依舊以長中繼備戰。

為了把握機會，江國謙從春訓報到時的3位數體重減回2位數，來到教練指定的數字，他透露：「身體感覺有變輕一些，一些角度、延伸能做到的範圍變多了。」

過去雖然糖分、炸物攝取就不多，但江國謙回頭想了一下，「從加入球隊到現在，飲料都是無糖，炸物也都沒吃。」平常都跟球隊一起吃健康餐，「把自己變健康一點。」

江國謙去年季中迎接女兒的誕生，也是他持續打拚的動力，談到女兒江國謙難掩笑意：「每次回家都想看女兒，不想錯過她的每一個動作。」

被虧會變成「女兒傻瓜」，江國謙也不否認，口中雖說：「該嚴格的時候還是要嚴格。」但又忍不住說：「有時候也不忍心。」球季開打後，與女兒相處時光變短，江國謙感謝太太的照顧，讓自己能夠專心在球場上。

富邦悍將 樂天桃猿 江國謙

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