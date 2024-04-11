快訊

日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打

他見超商開賣「2國民小吃」超驚喜 一票人搶買：要變夜市了

陸船翻覆事件影響？金門胡姓士官仍滯陸 陸委會這樣說

日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
37歲旅日老將陽岱鋼今天在二軍賽事亮相，本季首安出爐。聯合報系資料照
37歲旅日老將陽岱鋼今天在二軍賽事亮相，本季首安出爐。聯合報系資料照

37歲旅日老將陽岱鋼今天在二軍賽事亮相，本季首安出爐，對老東家巨人隊之戰3打數2安打，所屬的Oisix新潟Albirex隊終場以1：2落敗，終止4連勝。

陽岱鋼今年重返日職，這是他本季第5場出賽，前4場7次打數掛零，被三振兩次，獲得兩次保送（1次觸身球），跑回1分。

Oisix新潟今天在主場迎戰巨人二軍，陽岱鋼擔任先發6棒指定打擊，2局下面對巨人先發投手直江大輔，揮出右外野安打，本季首安開張，4局下揮出右外野飛球出局，7局下再從巨人第4任投手近藤大亮的手中揮出右外野安打，本季打擊率升至2成。

陽岱鋼此時退場，由篠田大聖代跑，接著中山翔太揮出二壘打，稻葉大樹高飛犧牲打攻下1分，以1：0領先；但Oisix新潟8、9局上各失1分，巨人中外野手淺野翔吾9局上轟出陽春砲，成為致勝一擊。

巨人 陽岱鋼

延伸閱讀

棒球／陽岱鋼關心花蓮地震 將發起募款幫助家鄉

MLB／水原一平曾帶球員去賭場！陽岱鋼認好交情、曝真面目

日職／陽岱鋼金髮亮相再展魅力 監督笑說沒看過這麼多媒體

巨人軍來台／王柏融送禮好暖心 矢野謙次要他：輕鬆來

相關新聞

中職／悍將2換2蔣智賢下二軍 鋒總釋疑：需要捕手

富邦悍將隊今天進行球員異動，蔣智賢、陳冠勳下二軍，豊暐、江國謙升上一軍，總教練陳金鋒解釋，蔣智賢打擊沒有問題，但討論後認...

中職／拿出共軌效應 張景淯迎接返台首場先發

味全龍隊投手張景淯明天要迎接重返中職後的第一次先發，心有期待但要保持平常，今年聽了洋投銳歐的話「大膽嘗試」，要將共軌效應...

日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打

37歲旅日老將陽岱鋼今天在二軍賽事亮相，本季首安出爐，對老東家巨人隊之戰3打數2安打，所屬的Oisix新潟Albirex...

中職／啦啦隊一粒人氣高IG粉絲破25萬 還首次接獲廣告代言

台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒人氣高漲，IG粉絲已突破25萬人，她近期的一舉一動都受到關注，最近還接到代言，解鎖人生第一次廣告拍攝。 雄鷹開幕戰對上富邦悍將隊，湧入1萬6322人進場，有部分球迷就是為了

中職／落枕後首次牛棚 鋼龍自認狀況佳：盼2周歸隊

味全龍隊去年年度MVP投手鋼龍因落枕仍在復健，今天首次進牛棚練投15到20顆，他認為狀況都在掌握之中，希望能夠在2周到2...

中職／徐若熙整年局數有限制 葉總透露下次登板日

味全龍隊「龍之子」徐若熙下次登板日訂在4月13日對中信兄弟隊，開季連3場都排在周六，是否成為今年徐若熙「定番」？總教練葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。