日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打
37歲旅日老將陽岱鋼今天在二軍賽事亮相，本季首安出爐，對老東家巨人隊之戰3打數2安打，所屬的Oisix新潟Albirex隊終場以1：2落敗，終止4連勝。
陽岱鋼今年重返日職，這是他本季第5場出賽，前4場7次打數掛零，被三振兩次，獲得兩次保送（1次觸身球），跑回1分。
Oisix新潟今天在主場迎戰巨人二軍，陽岱鋼擔任先發6棒指定打擊，2局下面對巨人先發投手直江大輔，揮出右外野安打，本季首安開張，4局下揮出右外野飛球出局，7局下再從巨人第4任投手近藤大亮的手中揮出右外野安打，本季打擊率升至2成。
陽岱鋼此時退場，由篠田大聖代跑，接著中山翔太揮出二壘打，稻葉大樹高飛犧牲打攻下1分，以1：0領先；但Oisix新潟8、9局上各失1分，巨人中外野手淺野翔吾9局上轟出陽春砲，成為致勝一擊。
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