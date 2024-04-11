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中職／拿出共軌效應 張景淯迎接返台首場先發

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
張景淯。味全龍提供
張景淯。味全龍提供

味全龍隊投手張景淯明天要迎接重返中職後的第一次先發，心有期待但要保持平常，今年聽了洋投銳歐的話「大膽嘗試」，要將共軌效應發揮在投手丘上。

張景淯去年帶著旅美資歷回台，在中職選秀會中被龍隊指名，球季10場出賽都是後援，防禦率6.48，今年出賽2場也是後援，但3.1局還沒掉過分數。

「今年狀況有比去年好。」張景淯表示，去年上去投手丘就想催球速，導致控球出問題，但今年能夠投到想要的位置，「投球策略也有改變。」

其中一項改變是增加投球的共軌效應，讓打者更難判斷直球、變化球的出手差異，張景淯表示，自己原本就有考慮，看到隊友銳歐在共軌上做得很好，「他也叫我大膽去嘗試。」

今年春訓張景淯就是以先發方式準備，自辦熱身賽也是先發登板，直到官辦賽轉長中繼，前幾天收到先發指令，張景淯說：「多少有心理準備，是滿期待的，但做好該做的就好，不要想做太多，無論先發、後援，我的準備方式都差不多。」

中職選秀 張景淯

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