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中職／悍將2換2蔣智賢下二軍 鋒總釋疑：需要捕手
富邦悍將隊今天進行球員異動，蔣智賢、陳冠勳下二軍，豊暐、江國謙升上一軍，總教練陳金鋒解釋，蔣智賢打擊沒有問題，但討論後認為捕手需要多一人，因此做出調整。
悍將一軍捕手本來只有戴培峰、姚冠瑋，教練團擔心若比賽中有人受傷，會出現調度困難，因此今天將豊暐拉上一軍，讓蔣智賢下二軍，投手方面則是一升一降。
王念好雖然開季至今11打數僅敲出1支安打，陳金鋒表示，整體表現並不差，而內野教練也希望讓王念好再多一些經驗，「開季到現在也才7場，給他多一點機會。」
而黃保羅今天預計先發3局，陳金鋒透露，球隊設定用球數在70、80球，還不會拉太長局數，也會準備另一個長中繼待命。
悍將開季至今7戰6敗，6場輸球的比賽先發投手都投不滿5局，包含昨天戈威士4.1局失3分，陳金鋒指出，戈威士昨天比較常投到滿球數，導致用球數偏多，當時球數已經98球，考量先發第2場用球數已經差不多，所以才換投。
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