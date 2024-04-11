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中職／Passion Sisters捐款60萬賑災 幫助災民重建家園
花蓮強震造成重大災情，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters宣布捐款60萬元賑災，透過捐款幫助災民重建家園。
Passion sisters指出，3月1日到10日舉辦一場別具意義的競標義賣活動，競標物品是女孩們去年絕版球衣和開季記者會亮相的黃色背號T恤，透過大家的參與，不僅可以擁有珍貴的PS收藏品，更為支持公益多一份力量。
所有競拍所得扣除活動花費，將捐贈中國信託慈善基金會和新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會。
這次義賣金額扣除活動花費為120萬元，經PS女孩共同決議，將把義賣總額中的30萬元捐給中國信託慈善基金會、30萬元捐贈新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會，另外60萬元捐贈花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，希望透過捐款幫助災民重建家園。
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