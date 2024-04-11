中職／Passion Sisters捐款60萬賑災 幫助災民重建家園

台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒人氣高漲，IG粉絲已突破25萬人，她近期的一舉一動都受到關注，最近還接到代言，解鎖人生第一次廣告拍攝。 雄鷹開幕戰對上富邦悍將隊，湧入1萬6322人進場，有部分球迷就是為了

2024-04-11 14:49