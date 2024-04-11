中職／桃猿繼續流浪 16、17日主場移至台南

樂天桃猿隊4月16、17日主場賽事，因桃園球場經場地勘查後，草皮狀況仍不符合賽事標準，無法如期舉行比賽，經協調後，今日確定這2天主場賽事移至台南棒球場舉行。

中華職棒聯盟8日下午與桃園市體育局、樂天球團、球員工會、審查委員前往桃園球場勘查，內、外野草皮狀況雖較3月中勘查改善，局部區域仍有積水情形，尤其左外野區域有積水造成場地軟爛，因此4月16、17日桃園球場賽事無法如期舉行。

因球團原租借天母、新莊棒球場未果，經聯盟聯繫中南部場地，包含台中洲際棒球場、嘉義市立棒球場、高雄市立澄清湖棒球場都因故無法借用，台南球場則因有二軍賽事需配合調整，亞太國際棒球訓練中心則是舉辦春季聯賽，雲林縣立斗六棒球場有球隊例行練球，多數球場確實無法配合16、17日賽事進行。

經聯盟協調後，斗六棒球場球隊願意調整練球時間，配合賽事進行，昨天台鋼雄鷹隊原訂花蓮賽事需移地舉行，確定租借16、17日使用。

台南棒球場部分，獅隊也願意協助，不過需配合調整二軍賽事場地來提供樂天球團使用，最後確定原訂4月16、17日桃園球場賽事移動至台南棒球場舉行，而原本的台南二軍賽事也將另行調整。