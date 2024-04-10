中職／曾頌恩3分砲點亮大分信號 兄弟到嘴勝利終於吞下

品嘗過5分領先、8分領先都被翻盤的滋味，中信兄弟隊今晚在曾頌恩3分砲點亮進攻信號，一口氣拉開到最大11分差距，沒再讓勝利飛走，終於以14：7擊敗統一獅隊，終結3連敗困境。

兄弟6日對樂天桃猿曾一度8：3領先，但最終輸給再見安打，7日對猿隊又以8：0領先，最終比數卻是8：11，兩場勝利都到嘴邊卻又飛走，昨晚則是1：5輸給獅隊吞下3連敗。

今晚兄弟沒讓悲劇重演，1局上就猛攻4分，包含曾頌恩的3分砲，開季僅用22個打席就敲出3轟，曾頌恩暫居聯盟全壘打王，也包辦兄弟全隊的全壘打支數，跨季連11場敲安則刷新個人紀錄。

5局上岳政華、岳東華的兄弟連線再打下1分，6局上獅隊先發投手羅昂退場後，兄弟又開啟一輪猛攻，單局6支安打、3次四死球，打下8分大局，徹底拉開分差，岳東華的三壘打有3分打點。

先發投手徐基麟也做好工作，以98球投出6局失3分的優質先發，被敲出6支安打，另有3次三振、3次四壞保送、1次觸身球，遇到危機還能降低傷害，前一戰才收下生涯首勝的他，第2勝又入袋。