中職／黃保羅11日重返先發 在悍將計畫內

富邦悍將隊明天派出黃保羅先發，也是他今年第1次先發，去年季末受傷讓球團啟動保護措施，累積一定局數後才重回本行，黃保羅希望將中繼的手感繼續維持下去。

黃保羅去年兩場先發都吞敗，之後受傷也導致今年春訓進度較慢，教練團安排他開季從中繼出發，目標是累積投球局數，而他在前面2場登板，分別是3局失1分責失、2局無失分，用球數皆在50球內。

悍將總教練陳金鋒表示，黃保羅在春訓投球量不多，因此讓他循序漸進，「寧可多花一點時間，讓他慢慢來。」黃保羅是2022年悍將選秀第1指名，有計畫在栽培。

富邦悍將隊投手黃保羅。圖／富邦悍將隊提供

黃保羅表示，現在身體已經沒有之前受傷時會出現的疲勞感，自己是在7日就知道要擔任先發，中繼跟先發的定位不同，教練也會提醒自己，當中繼時不要想那麼多，回到先發在用球數上、體力上沒有太大問題。

在擔任中繼時，黃保羅也學習到，從不同角度觀察打者，「因為不會一開始就在投手丘上，能夠比較明確知道對方的策略。」他也期待明天能夠跟之前一樣，「順順地去丟。」